İstanbul'da yeni yılın ilk ışıklarıyla büyük Gazze yürüyüşü...
İstanbul'da "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" etkinliği çerçevesinde toplanan vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne yürüdü. Gazze yürüyüşüne 520 bin kişinin katıldığı belirtildi.
İstanbul'da İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla Galata Köprüsü'nde tarihi bir buluşma gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde 3'üncüsü düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş yer aldı.
Programa ayrıca İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Beşiktaş JK Başkanı Serdar Adalı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve bir çok siyasetçi de katıldı. Binlerce vatandaş da Filistin'e destek mesajı verdi.
520 bin kişi katıldı
Alanda yapılan anonsla eyleme 520 kişinin katıldığı ifade edildi.
Çekmeköy’den geldiğini söyleyen Ekrem Kaya, "İnşallah bütün Müslümanlar duyarlı hale gelir. İnşallah Filistin bir an önce kurtuluşa erer. İnşallah İsrail’in zulmü biter. Soğuk hava iş Filistin olunca olunca mazlumlar olunca güzelleşiyor. Rabbim Müslümanlara yardım etsin" dedi.
Ailesiyle Ümraniye’den gelen Gökhan Ceylan Canlı, "Tüm dünyaya çocuk katliamının durmasının çağrısını yapıyoruz buradan. Maalesef Birleşmiş Milletler sözünden durmuyor. İnsanlık Gazze’de ölüyor. Çocuklar Gazze’de ölüyor. 45 bin tane çocuk ampute durumda. Bu çocukların ya kolları ya bacakları yok. Burada bunu Dünyaya haykırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.