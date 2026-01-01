İstanbul'da yeni yılın ilk ışıklarıyla büyük Gazze yürüyüşü...

Programa ayrıca İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Beşiktaş JK Başkanı Serdar Adalı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve bir çok siyasetçi de katıldı. Binlerce vatandaş da Filistin'e destek mesajı verdi.