İstanbul'da yer gök kırmızı beyaz

TAKSİM'DEKİ CUMHURİYET ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Siyasi partilerin temsilcileri de anıta çelenk sundu.