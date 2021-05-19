İstanbul'da yer gök kırmızı beyaz
İstanbul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramının 102. yıldönümü kutlamaları nedeniyle bayraklarla donatıldı.
Maslak'ta bulunan gökdelenler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramının 102. yıldönümü kutlamaları nedeniyle kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Havadan görüntülenen Maslak'ta dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.
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TAKSİM'DEKİ CUMHURİYET ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Siyasi partilerin temsilcileri de anıta çelenk sundu.
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