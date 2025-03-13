İstanbul'da yıkılan binanın enkazında 8 asırlık bir mezar bulundu

Gün yüzüne çıkan mezar taşı ilgili değerlendirmede bulunan Tarihçi Araştırmacı-Yazar İlknur Bektaş, "Fatih Sultan Mehmet zamanında Akşemsettin Mahallesine yerleşim başlamış. Bölge daha sonra 2'nci Beyazıt zamanında vakıf olarak tescil edilmiş, kullanılmış ve ilan edilmiş. Burada bir mezar taşı bulunuyorsa burada daha fazlasının olduğunu düşünmeliyiz. Çünkü o dönemde bu alanlar olduğu gibi mezarlık, tarihi noktalar çünkü. Bu mezarın üstünde de yazılan yazıya baktığımda; 'Hasan Usta'nın oğlu Muhammed Şakir ruhuna Fatiha' diyor. Kişinin kahvecinin oğlu olduğu yazılı. Üzerindeki sayılar, 1232 yılına işaret ediyor. Bu bölgede 1957-58'ler, o tarihlerde Adnan Menderes zamanında büyük bir yapılaşma oldu. Büyük meydan arazileri açıldı ve çalışmalar yapıldı. Muhtemeldir ki o dönemde de yapılmış olabilir. Bir tık öncesine de işaret etmiş olabilir ama burada mezarlıkların bulunması çok normal. Çünkü Fatih Sultan Mehmet döneminde bu hem ticaret aksı hem yerleşim noktası, hem de padişahlığın en önemli rotası burası. O yüzden buradaki mezarlıklar beni şaşırtmadı açıkçası" dedi. (DHA)

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