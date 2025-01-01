İstanbul'da yılbaşı gecesi korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun karşı şeridine geçerek İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 19.30 sıralarında 5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerine ilerleyen A.A.(22) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun karşı yönüne geçerek E.Ö. idaresindeki İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü A.A. ile ön yolcu koltuğunda oturan C.Ö.'ü(23) bulundukları yerden çıkardı. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.A. ve Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle yol kısa süreyle trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.