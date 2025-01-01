İstanbul'da yılbaşı gecesi korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü A.A. ile ön yolcu koltuğunda oturan C.Ö.'ü(23) bulundukları yerden çıkardı. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.A. ve Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.