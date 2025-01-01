İstanbul'da yılbaşı sabahında binlerce kişi Filistin için sokaktaydı
İstanbul'da yeni yılın ilk sabahında düzenlenen "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü için Bakanlar, İstanbul Valisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu binlerce kişi Galata Köprüsü'ndeydi...
Kaynak: DHA / İHA
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kılınan sabah namazının ardından binlerce kişi, yeni yılın ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü’ne akın etti. Yürüyüşe katılan insan seli havadan görüntülendi.
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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kılınan sabah namazının ardından binlerce kişi, “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla Galata Köprüsü’ne yürümeye başladı.
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Milli İrade Platformu çatısında yer alan 308 sivil toplum kuruluşunun, geçen yıl 1 Ocak'ta olduğu gibi bu yıl da yeni yılın ilk gününde düzenlediği yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar havadan görüntülendi.
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