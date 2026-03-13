İstanbul'da yine bir kentsel dönüşümde kontrollü yıkım kontrolden çıktı!

İş yeri binanın hemen yakınında bulunan Müge Köksal, "Binada güçlendirme vardı. Görevlilere 'Böyle yıkım olmaz' dedik ancak dinletemedik. Kepçe yukarıdan vurunca bina aniden çöktü, ortalık toz duman oldu" diyerek tepkisini dile getirdi. Esnaf Erdal Başyurt da kolonların ortadan kesildiğini belirterek yaşanan tehlikeye dikkat çekti.