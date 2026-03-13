İstanbul'da yine bir kentsel dönüşümde kontrollü yıkım kontrolden çıktı!
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışmaları sırasında yaşanan kontrolsüz çökme, çevrede büyük paniğe yol açtı. Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinesinin hatalı müdahalesi, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi dahilinde boşaltılan 5 katlı bir binada, 10 Mart tarihinde başlayan yıkım çalışmaları kontrolden çıktı. İş makinesi ile çatı kısmına yapılan müdahale sırasında bina bir anda yere serildi.
Olay anına tanıklık eden çevre sakinleri, yıkım ekibinin çalışma yöntemine karşı daha önceden uyarılarda bulunduklarını belirttiler.
İş yeri binanın hemen yakınında bulunan Müge Köksal, "Binada güçlendirme vardı. Görevlilere 'Böyle yıkım olmaz' dedik ancak dinletemedik. Kepçe yukarıdan vurunca bina aniden çöktü, ortalık toz duman oldu" diyerek tepkisini dile getirdi. Esnaf Erdal Başyurt da kolonların ortadan kesildiğini belirterek yaşanan tehlikeye dikkat çekti.
Çökme sonrası bölgede kısa süreli bir panik yaşanırken, Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti.