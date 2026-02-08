İstanbul'da yine bir tekel bayisi, yine silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre 2 kişi saatlerinde tekel bayinin önüne geldi. Araçtan inen kapüşonlu ve maskeli 1 kişi, iş yerine girerek içeridekilere silahla ateş açtı. Saldırıda sandalyeyle saldırgana karşılık vermeye çalışan Ozan A. ve Ensar D. yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.