İstanbul'da yine motosikletli saldırı: Kurşun yağdırdılar
İstanbul Sultangazi'de bir kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında bacağından yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de bir kişi motosikletli 2 şüpheli tarafından bir süre takip edildi. Silahlı saldırıya uğrayan M.M. bacağından yaralandı.
Polis ekipleri motosikletli şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
BACAĞINDAN YARALANDI
Olay, saat 10.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. M.M. sokakta yürüdüğü sırada motosikletli 2 kişi tarafından bir süre takip edildi. M.M'nin yanına yaklaşan motosikletli şüphelilerden biri tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sırasında M.M., bacağından yaralandı. Şüpheliler silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.