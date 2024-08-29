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İstanbul'da yine motosikletli saldırı: Kurşun yağdırdılar

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında bacağından yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yine motosikletli saldırı: Kurşun yağdırdılar - Resim: 1

Sultangazi'de bir kişi motosikletli 2 şüpheli tarafından bir süre takip edildi. Silahlı saldırıya uğrayan M.M. bacağından yaralandı. 

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İstanbul'da yine motosikletli saldırı: Kurşun yağdırdılar - Resim: 2

Polis ekipleri motosikletli şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da yine motosikletli saldırı: Kurşun yağdırdılar - Resim: 3

BACAĞINDAN YARALANDI

Olay, saat 10.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. M.M. sokakta yürüdüğü sırada motosikletli 2 kişi tarafından bir süre takip edildi. M.M'nin yanına yaklaşan motosikletli şüphelilerden biri tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sırasında M.M., bacağından yaralandı. Şüpheliler silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. 

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İstanbul'da yine motosikletli saldırı: Kurşun yağdırdılar - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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