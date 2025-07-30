İstanbul'da yine motosikletli saldırı: Mobilya dükkanı kurşunlandı

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin geliş ve gidiş istikametindeki tüm kamera görüntülerini inceleyen polis, motosikletin park edildiği yeri tespit etti. Motosikletin başında 4 saat bekleyen polis, bu sırada sokağa gelen şüphelileri yakaladı.