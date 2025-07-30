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İstanbul'da yine motosikletli saldırı: Mobilya dükkanı kurşunlandı

İstanbul Beyoğlu'nda motosiketli 2 şüpheli, mobilya dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Polis tarafından yakalanan şüphelilerin, iş yeri sahibinden haraç istedikleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yine motosikletli saldırı: Mobilya dükkanı kurşunlandı - Resim: 1

Olay, 22 Temmuz Salı günü saat 04.00 sıralarında Hasköy Piripaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletle sokakta ilerleyen 2 şüpheli, mobilya dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. 

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İstanbul'da yine motosikletli saldırı: Mobilya dükkanı kurşunlandı - Resim: 2

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından iş yeri sahibi B.P.’nin (56) ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da yine motosikletli saldırı: Mobilya dükkanı kurşunlandı - Resim: 3

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin geliş ve gidiş istikametindeki tüm kamera görüntülerini inceleyen polis, motosikletin park edildiği yeri tespit etti. Motosikletin başında 4 saat bekleyen polis, bu sırada sokağa gelen şüphelileri yakaladı.

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İstanbul'da yine motosikletli saldırı: Mobilya dükkanı kurşunlandı - Resim: 4

MOBİLYACIDAN HARAÇ İSTEMİŞLER

Şüpheliler R.T.M. (27) ve S.Y.E.’nin (19) üst aramasını yapan polis, şüphelilerin üzerinde saldırı sırasında kullandıkları kar maskesiyle, 13 adet mermi ele geçirdi. Ayrıca olayda kullanılan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve , 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının haraç meselesi nedeniyle düzenlendiği ortaya çıktı.(DHA)

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