İstanbul'da yine motosikletli silahlı çete saldırısı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Küçükçekmece’de motosikletli 2 şüphelinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 19.45 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi ile Türkmen Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerden biri, yolda yürüyen M.G. ile L.Ö.’e ateş açtı.
Saldırı sırasında silahtan çıkan kurşunlar M.G., L.Ö. ve olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Suriyeli uyruklu H.A.’ye isabet etti.
Motosikletli şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri cadde ve sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
