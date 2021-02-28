İstanbul'da yine ne maske vardı ne de cezai işlem korkusu!

"DAHA ÖNCE CEZA ALDIK AMA NE YAPALIM EVDE DURULMUYOR"

Daha önce cezai işlem uygulanan ancak yine de dışarıda olan Fevzi Akgül, “Artık hiçbir şeyi umursamıyoruz yani. Daha önce ceza aldık. Daha ödemedik ama ödeyeceğiz. Yine dışarıdayım ama ne yapacağız mecbur. Evde nasıl duralım? Ondan sonra hanımla kavga, çocuklarla kavga. Alışık değiliz. Mecburen çıkıyoruz" diye konuştu.