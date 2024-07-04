İstanbul'da yol çöktü; araçlar çukura düştü
İstanbul Bayrampaşa'da sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Çukur düşen kamyonet ve otomobil çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Mücahit Sokak'ta bir inşaatın İSKİ kanalizasyon bağlantısı için açılan çukura dolgu malzemesi döküldü.
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dolgu malzemesinin taşınması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi.
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Açılan çukura o sıra park halinde olan kamyonet ve otomobil düştü.
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Çevredekilerin yardımıyla otomobil ve kamyonet çukurdan çıkartıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, açılan çukur kapatıldı.
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