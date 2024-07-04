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İstanbul'da yol çöktü; araçlar çukura düştü

İstanbul Bayrampaşa'da sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Çukur düşen kamyonet ve otomobil çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yol çöktü; araçlar çukura düştü - Resim: 1

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Mücahit Sokak'ta bir inşaatın İSKİ kanalizasyon bağlantısı için açılan çukura dolgu malzemesi döküldü.

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İstanbul'da yol çöktü; araçlar çukura düştü - Resim: 2

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dolgu malzemesinin taşınması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

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İstanbul'da yol çöktü; araçlar çukura düştü - Resim: 3

Açılan çukura o sıra park halinde olan kamyonet ve otomobil düştü.

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İstanbul'da yol çöktü; araçlar çukura düştü - Resim: 4

Çevredekilerin yardımıyla otomobil ve kamyonet çukurdan çıkartıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, açılan çukur kapatıldı.

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