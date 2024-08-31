İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü
İstanbul Sarıyer'de yağış sonrası yolda çökme meydana geldi. Olay sırasında yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Sıla Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yağmur yağması sonucunda yol çöktü. Derin çukur açılan yolda çatlama meydana geldi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye çalışanları geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken trafik tek şeritten devam etti.
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O esnada yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
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Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.
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