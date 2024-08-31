  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü

İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü

İstanbul Sarıyer'de yağış sonrası yolda çökme meydana geldi. Olay sırasında yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü - Resim: 1

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Sıla Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yağmur yağması sonucunda yol çöktü. Derin çukur açılan yolda çatlama meydana geldi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

1 / 5
İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye çalışanları geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken trafik tek şeritten devam etti.

2 / 5
İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü - Resim: 3

O esnada yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçti. 

3 / 5
İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü - Resim: 4

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

4 / 5