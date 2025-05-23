İstanbul'da yol çöktü: Göçük altındaki işçi kurtarıldı

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) bağlı ekipler, bölgede kanal çalışmasına başladı. Çalışma sırasında işçilerden biri, zemin çökmesi sonucu balçık dolu çukura düştü. Beline kadar toprak altında kalan işçi kendi çabasıyla kurtulamayınca ekiplerden yardım istendi.