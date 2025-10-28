İstanbul'da yol çöktü; kamyon çukura düştü

'AZ KALSIN DEVRİLİYORDUK'

Olayı anlatan kamyon şoförü Fatih A., "Markete sevkiyat yapıyorduk. Araç bir anda esnedi, yol çökmeye başladı. Olduğumuz yerde kaldık, hemen polis ve belediyeyi aradık. Sağ olsunlar, kısa sürede geldiler. Yaklaşık bir, bir buçuk saat yol kapalı kaldı. Şimdi belediye ekipleri müdahale ediyor. Az kalsın devriliyorduk, büyük bir faciadan döndük. Çok şükür kimsenin canına ya da malına zarar gelmedi" dedi. (DHA)