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İstanbul'da yolcu minibüsü alev topuna döndü

İstanbul Kartal'da bir yolcu minibüsünde yangın çıktı. Minibüste bulunan 20 kişi tahliye edilirken, minibüs küle döndü.

Kaynak: İHA
İstanbul'da yolcu minibüsü alev topuna döndü - Resim: 1

Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kartal-Yayalar Mahallesi güzergahında çalışan yolcu minibüsünden Kartal istikametine seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. 

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İstanbul'da yolcu minibüsü alev topuna döndü - Resim: 2

Durumu fark eden şoför minibüsü durdurarak araçta bulunan 20 yolcuyu tahliye etti. 

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İstanbul'da yolcu minibüsü alev topuna döndü - Resim: 3

Alevlerin yükseldiği yangında ara ara patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

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İstanbul'da yolcu minibüsü alev topuna döndü - Resim: 4

Minibüste yolcu olarak bulunan Necati D., “Arıza nedeniyle bir anda yangın çıktı. Arabada 20 yolcu vardı, yolcular tahliye oldu” dedi. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yanan minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

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