İstanbul'da yolcu teknesinde yangın paniği
Kadıköy-Karaköy hattında sefer yapan yolcu teknesinde, iskelede bağlı olduğu sırada yangın çıktı. Makine dairesinde başlayan alevlere Kıyı Emniyeti ve İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Kaynak: DHA
Kadıköy İskelesi'nde saat 14.45 sıralarında yükselen dumanlar kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy-Karaköy hattında hizmet veren 42 metre uzunluğundaki 'B.KAÇKAR' isimli yolcu teknesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
1 / 8
Yangının teknenin makine dairesinde başladığını fark eden personel ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
2 / 8
İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. İçerisinde yolcu bulunmadığı öğrenilen teknede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
3 / 8
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmayan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
4 / 8