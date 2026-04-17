İstanbul'da yolcu teknesinde yangın paniği

Kadıköy İskelesi'nde saat 14.45 sıralarında yükselen dumanlar kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy-Karaköy hattında hizmet veren 42 metre uzunluğundaki 'B.KAÇKAR' isimli yolcu teknesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.