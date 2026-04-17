  4. İstanbul'da yolcu teknesinde yangın paniği

Kadıköy-Karaköy hattında sefer yapan yolcu teknesinde, iskelede bağlı olduğu sırada yangın çıktı. Makine dairesinde başlayan alevlere Kıyı Emniyeti ve İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Kaynak: DHA
Kadıköy İskelesi'nde saat 14.45 sıralarında yükselen dumanlar kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy-Karaköy hattında hizmet veren 42 metre uzunluğundaki 'B.KAÇKAR' isimli yolcu teknesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının teknenin makine dairesinde başladığını fark eden personel ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. İçerisinde yolcu bulunmadığı öğrenilen teknede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. 

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmayan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

