İstanbul'da yolda yürüyen kadına saldırı: Bu sefer saldıran ne bir erkek ne de bir köpekti...
İstanbul Sultangazi'de bir sokak kedisi, yürüyüş yapan kadın ve köpeğine saldırdı. Kadın köpeğini kucağına alarak kediden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde, Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi.
Sokakta yürüyen kadın ve köpeğe, sokak kedisi saldırdı. Kadının kafasına kadar tırmanan kedi, kadından uzaklaşan köpeğe saldırmayı sürdürdü.
Bu sırada oradan geçen kişi ise kediyi engellemeye çalıştı. Kadın köpeğini alarak uzaklaştı.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
