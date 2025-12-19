İstanbul'da yüklü miktarda sahte para ele geçirildi
İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda sahte 150 bin euro ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sultaniye Mahallesi'nde sahte para bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen eve düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Evde yapılan aramalarda ise sahte 150 bin euro ele geçirildi. Paralar üzerinde yapılan incelemelerde mikro düzeyde 'geçersiz' ibaresi bulunduğu tespit edildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin emniyette sürdüğü öğrenildi. (DHA)
