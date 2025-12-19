  1. Anasayfa
İstanbul'da yüklü miktarda sahte para ele geçirildi

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda sahte 150 bin euro ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yüklü miktarda sahte para ele geçirildi - Resim: 1

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sultaniye Mahallesi'nde sahte para bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen eve düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı. 

1 / 4
İstanbul'da yüklü miktarda sahte para ele geçirildi - Resim: 2

Evde yapılan aramalarda ise sahte 150 bin euro ele geçirildi. Paralar üzerinde yapılan incelemelerde mikro düzeyde 'geçersiz' ibaresi bulunduğu tespit edildi. 

2 / 4
İstanbul'da yüklü miktarda sahte para ele geçirildi - Resim: 3

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin emniyette sürdüğü öğrenildi. (DHA)

3 / 4
İstanbul'da yüklü miktarda sahte para ele geçirildi - Resim: 4
4 / 4