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İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı: 7 gözaltı

İstanbul Başakşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonda 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1'i yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı: 7 gözaltı - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 

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İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı: 7 gözaltı - Resim: 2

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon yapıldı.

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İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı: 7 gözaltı - Resim: 3

Operasyonda, 777 paket toplam 880 kilogram uyuşturucu madde (skunk) ele geçirildi.

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İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı: 7 gözaltı - Resim: 4

Operasyonda, 1’i yabancı uyruklu 7 şüpheli ise yakalandı.

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