İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı: 7 gözaltı
İstanbul Başakşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonda 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1'i yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
1 / 6
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon yapıldı.
2 / 6
Operasyonda, 777 paket toplam 880 kilogram uyuşturucu madde (skunk) ele geçirildi.
3 / 6
Operasyonda, 1’i yabancı uyruklu 7 şüpheli ise yakalandı.
4 / 6