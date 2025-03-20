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İstanbul'da yüzlerce öğrenci ''Aylin Hoca'' için yürüdü; polis müdahale etti

İstanbul Beşiktaş'ta bir grup öğrenci, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için yürüyüş düzenledi. Polis ekipleri gruba müdahale etti.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yüzlerce öğrenci ''Aylin Hoca'' için yürüdü; polis müdahale etti - Resim: 1

Galatasaray Üniversitesi'nden bazı öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için Çırağan Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. 

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İstanbul'da yüzlerce öğrenci ''Aylin Hoca'' için yürüdü; polis müdahale etti - Resim: 2

Sık sık 'Aylin Hoca yalnız değildir' sloganı atan öğrenciler Beşiktaş Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. 

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İstanbul'da yüzlerce öğrenci ''Aylin Hoca'' için yürüdü; polis müdahale etti - Resim: 3

İzinsiz yürüyüşe devam etmek isteyen kalabalığa polis müdahale etti.

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İstanbul'da yüzlerce öğrenci ''Aylin Hoca'' için yürüdü; polis müdahale etti - Resim: 4
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