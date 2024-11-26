İstanbul'da yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

334 adet Hristiyanlık (Ortodoks - Katolik) inancına ait olduğu değerlendirilen, üzerinde Hz. İsa ile Hz. Meryem ve Hristiyanlık inancı gereği ulvi kabul edilen aziz ve azizelerin resmedildiği, ahşap malzemeden imal farklı boyut ve ebatlarda İkona grubu, 63 adet XVII.-XVIII.-XIX.-XX. yüzyıla ait olduğu düşünülen, halkın sosyal heyetini yansıtan, bilim, din ve mihaniki sanatlarla ilgili etnografik nitelikteki kültür varlıkları olmak üzere; koruyucu ve vurucu silahlar, cam eşyalar, süs eşyaları (hülliyat), yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, deri, bez, papirus, parşömen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçaları, 39 adet Geç Osmanlı devirlerine tarihlendiği düşünülen gümüş kaşık seti grubu, 28 adet Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet devirlerine tarihlendiği düşünülen mühür, 17 adet Kütahya ve İznik seramik imal edilen taşınmaz karo parça grubu, 3 adet Osmanlı İmparatorluk kale tüfeği, 2 adet üzerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan Fildişi olabileceği değerlendirilen objeler ele geçirildi.