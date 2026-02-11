  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da zabıta aracı denize düştü: O anlar saniye saniye kamerada

İstanbul'da zabıta aracı denize düştü: O anlar saniye saniye kamerada

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İBB'ye ait zabıta aracı denize düştü. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da zabıta aracı denize düştü: O anlar saniye saniye kamerada - Resim: 1

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sakızağacı Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye ait seyir halindeki zabıta aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. 

1 / 9
İstanbul'da zabıta aracı denize düştü: O anlar saniye saniye kamerada - Resim: 2

Kazanın ardından sürücü ve personel kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. 

2 / 9
İstanbul'da zabıta aracı denize düştü: O anlar saniye saniye kamerada - Resim: 3

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. 

3 / 9
İstanbul'da zabıta aracı denize düştü: O anlar saniye saniye kamerada - Resim: 4

Ekiplerin çalışmalarının ardından zabıta aracı, vinç ile denizden çıkarıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

4 / 9