İstanbul'da zabıta aracı denize düştü: O anlar saniye saniye kamerada
İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İBB'ye ait zabıta aracı denize düştü. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sakızağacı Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye ait seyir halindeki zabıta aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü.
Kazanın ardından sürücü ve personel kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Ekiplerin çalışmalarının ardından zabıta aracı, vinç ile denizden çıkarıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
