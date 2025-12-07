  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da zehir tacirlerine baskın: 10 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir evde düzenlenen operasyonda 10 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: DHA
Olay, 2 Aralık Salı günü saat 19.30 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. 

Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi. Girilen evde Z.A. isimli şüpheli yakalandı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 10 MİLYON LİRA

Evde yapılan aramalarda 2 kilo 183 gram kokain, 1 kilo 324 gram marihuana, bir miktar kubar, 20 adet uyuşturucu hap, 1 litre amonyak, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Diğer yandan gözaltına alınan Z.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.A. çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

