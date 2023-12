İstanbul'da zehirli mantar alarmı: 11 kişi zehirlendi, uzmanlar uyardı

'YENEN HER MANTARIN, YENMEYEN YA DA ZEHİRLİ YA DA ÖLDÜRÜCÜ BENZERLERİ MEVCUT'

Mantar bilimi uzmanı (Mikolog) Jilber Barutçuyan, "Öldüren, zehirli, yenen ve yenmeyen mantarları birbirinden ayrıt etmek için maalesef hiçbir geçerli metot, teknik, püf noktası ve kısa yolu yok. Halk arasında yaygın dolaşan yanlış inanışlar var. Örnek vermek gerekirse, 'Hayvanlar yerse bizde yeriz' bu yanlış, 'Kurtlanan mantar zehirsiz olurmuş' yanlış. Mantarları bilimsel bir netlikle tanımlayamıyorsak mantarlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Yenen her mantarın, yenmeyen ya da zehirli ya da öldürücü benzerleri mevcut. Aceleci bir tavırla mantar toplayan insanlar maalesef her zaman zehirlenme riski ile karşı karşıya. Kanlıca dediğimiz mantarlar Türkiye'de en çok tüketilen mantar türlerinden. Aslında bunlar çam ağaçlarının altında yaşayan değişik Lactarius türleridir. 4-5 türe Türkiye'de Kanlıca adı veriliyor. Bu mantarlara uzaktan benzeyen, sindirim sorunları yaratan mantarlar var. Bilmediğiniz mantarları lütfen yemeyin, kullanmayın. Mantarları çok taze halleriyle yiyin. Bayatlayan her mantarın zehirleyeceğini unutmayın" diye konuştu.