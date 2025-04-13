İstanbul'da zincirleme kabus: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul Bayrampaşa'daki TEM bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada, yardım etmek için duran motosikletli ve cip sürücüsüne başka bir aracın çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 03.00 sıralarında O-3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar mevkiinde, Esenler istikametinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir cip ile bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle hasarlı kazaya karıştı.
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Olayı gören motosiklet sürücüsü A.S. ve bir otomobilin sürücüsü yardım etmek amacıyla yol kenarında durdu.
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Kazanın ardından sürücüler henüz yaşadıkları şoku atlatamadan, başka otomobil, kaza alanını fark edemeyerek yol kenarındaki kişilere ve araçlara çarptı.
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