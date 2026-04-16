İstanbul'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, viyadük trafiğe kapandı

İstanbul Kağıthane'de ani fren sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç hasar gördü. Kaza nedeniyle Sadabad 1 Viyadüğü bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: DHA
Kaza, saat 12.00 sıralarında Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik nedeniyle öndeki otomobilin ani fren yapması üzerine arkadan gelen araçlar duramayarak birbirine çarptı. 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik durma noktasına geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, ulaşımı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. 

Öndeki araç sürücüsü Bekir V., “Önde trafik oluştu, ben durdum. Arkadaki araç da durdu ancak arkasından gelenler peş peşe çarptı. Zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi. Bazı kişilerde hafif sıyrıklar vardı ancak hastaneye gitmeyi gerektirecek bir durum yoktu. Kaza nedeniyle trafik bir süre kapandı" dedi. (DHA)

