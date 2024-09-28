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İstanbul'da zincirleme kaza... Ortalık karıştı, sürücüler birbirlerine girdi

İstanbul Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olurken kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da zincirleme kaza... Ortalık karıştı, sürücüler birbirlerine girdi - Resim: 1

Kaza, saat 03.30 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, 2 taksiye çarptı. 

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İstanbul'da zincirleme kaza... Ortalık karıştı, sürücüler birbirlerine girdi - Resim: 2

Savrulan otomobil hızını alamayarak, park halindeki 2 araca daha vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da zincirleme kaza... Ortalık karıştı, sürücüler birbirlerine girdi - Resim: 3

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada, kazaya neden olan sürücü ve arkadaşları ile park halindeki araçların sahipleri arasında tartışma çıktı. 

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İstanbul'da zincirleme kaza... Ortalık karıştı, sürücüler birbirlerine girdi - Resim: 4

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

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