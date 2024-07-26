İstanbul'da zincirleme kaza: Otomobil metrobüs yoluna daldı
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil toplu taşıma yoluna girerek metrobüse çarptı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi mevkii D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Otomobil ile Edirne istikametine doğru ilerleyen M.Ş., bilinmeyen bir nedenle otomobile arkadan çarpt
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Otomobil çarpmanın ve yerlerin kaygan olmasının da etkisiyle savrularak toplu taşıma yoluna girip metrobüse çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan sürücü M.Ş.'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
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Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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