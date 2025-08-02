İstanbul'da zincirleme kaza: Tam 16 araç birbirine girdi; yol araç çöplüğüne döndü
İstanbul'da TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 16 araç birbirine girdi. Korkunç kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti 5. Levent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği bir araç, önündeki araca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araç savurulurken, arkadan gelen diğer araçlar da duramayarak bu araca çarptı. 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.