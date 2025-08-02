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İstanbul'da zincirleme kaza: Tam 16 araç birbirine girdi; yol araç çöplüğüne döndü

İstanbul'da TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 16 araç birbirine girdi. Korkunç kazada 6 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da zincirleme kaza: Tam 16 araç birbirine girdi; yol araç çöplüğüne döndü - Resim: 1

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti 5. Levent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği bir araç, önündeki araca çarptı. 

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İstanbul'da zincirleme kaza: Tam 16 araç birbirine girdi; yol araç çöplüğüne döndü - Resim: 2

Çarpmanın şiddetiyle araç savurulurken, arkadan gelen diğer araçlar da duramayarak bu araca çarptı. 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

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İstanbul'da zincirleme kaza: Tam 16 araç birbirine girdi; yol araç çöplüğüne döndü - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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İstanbul'da zincirleme kaza: Tam 16 araç birbirine girdi; yol araç çöplüğüne döndü - Resim: 4

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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