İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var
İstanbul'da Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da Esenyurt D-100 Haramidere mevkiinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Bölgede trafik durma noktasına geldi.
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