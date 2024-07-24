  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var

İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var

İstanbul'da Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var - Resim: 1

İstanbul'da Esenyurt D-100 Haramidere mevkiinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

1 / 8
İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var - Resim: 2

Bölgede trafik durma noktasına geldi.

2 / 8
İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var - Resim: 3
3 / 8
İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var - Resim: 4
4 / 8