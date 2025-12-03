  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durma noktasına geldi

Bağcılar, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: DHA
Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde saat 06.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre sebze yüklü kamyonetin şoförü İSTOÇ mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet savruldu ve içerisinde işçiler bulunan servise ardından da hafriyat kamyonuna çarptı. Kamyonet yolda ters dönerek yan yatarken sebzeler de yola saçıldı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken kazadan yara almadan kurtulan işçiler ise başka bir servis aracına bindirilerek kaza yerinden ayrıldı. 

Yola saçılan sebzeler görevliler tarafından temizlenirken yan yatan kamyonette sağlam kalan sebzeler de başka bir araca taşındı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapanırken trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

