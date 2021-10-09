İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Kazanın görgü tanıklarından Emin Aksu, "Aracımla otoyol üzerinde seyir halindeydik. Yağmur bir anda bastırdı. Motosiklet önce bariyere vurdu, üzerindekiler de savruldu. Emniyet şeridine yanaştım. Arkadaşları yolun içinden çekelim istedik, araçlar süratli geliyordu. Bir ticari taksi de bize yardım etmek için durdu. O sırada arkadan gelen bir araç önce ticari taksiye sonra benim arabama vurdu. Ambulanslar hemen geldi, ilk müdahaleyi yaptılar." dedi.