İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı, yolda seyreden başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sağ şeritten gelen otomobilin önündeki otomobile çarptığı an ve savrulan araçların diğer araçlara çarptığı anlar yer alıyor. (DHA)