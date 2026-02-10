İstanbul'da zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi; TEM savaş yerine döndü, trafik durdu
İstanbul Ümraniye'de Tem Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA / İHA
Kaza, saat 06.20 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin aniden yavaşlaması sonucu 8 araç birbirine girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.
