  İstanbul'da zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi!

İstanbul'da zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi; TEM savaş yerine döndü, trafik durdu

İstanbul Ümraniye'de Tem Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi; TEM savaş yerine döndü, trafik durdu - Resim: 1

Kaza, saat 06.20 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında meydana geldi.

İstanbul'da zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi; TEM savaş yerine döndü, trafik durdu - Resim: 2

İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin aniden yavaşlaması sonucu 8 araç birbirine girdi. 

İstanbul'da zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi; TEM savaş yerine döndü, trafik durdu - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

İstanbul'da zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi; TEM savaş yerine döndü, trafik durdu - Resim: 4

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. 

