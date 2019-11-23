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  3. 23 Kasım 2019 13:00

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 11 araç birbirine girdi, 2 yaralı

Esenyurt'ta Turgut Özal Mahallesi E-5 kara yolu Haramidere mevkisinde 11 aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 30 dakika boyunca kapalı olan yol araçların çekilmesinin ard

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 11 araç birbirine girdi, 2 yaralı

Turgut Özal Mahallesi E-5 kara yolu Haramidere mevkisinde bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 11 araç birbirine girdi, 2 yaralı

Bu araca çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil ve bir minibüs de yağmur nedeniyle kontrollerini kaybedince birbirlerine çarptı.

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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 11 araç birbirine girdi, 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 11 araç birbirine girdi, 2 yaralı

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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