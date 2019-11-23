İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 11 araç birbirine girdi, 2 yaralı
Esenyurt'ta Turgut Özal Mahallesi E-5 kara yolu Haramidere mevkisinde 11 aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 30 dakika boyunca kapalı olan yol araçların çekilmesinin ard
Turgut Özal Mahallesi E-5 kara yolu Haramidere mevkisinde bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Bu araca çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil ve bir minibüs de yağmur nedeniyle kontrollerini kaybedince birbirlerine çarptı.