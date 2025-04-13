  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'daki amatör küme maçı sonrasında ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'daki amatör küme maçı sonrasında ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da Vefaspor ile Ayazmaspor arasındaki Süper Amatör Lig Klasman maçının ardından bir grup taraftar iddiaya göre, Avcılar Atatürk Stadyumu'nun cam kapısını kırarak rakip taraftarlara saldırmaya çalıştı.

Kaynak: DHA
İstanbul'daki amatör küme maçı sonrasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Olay, Firuzköy Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda 12 Nisan Cumartesi günü meydana geldi.

1 / 6
İstanbul'daki amatör küme maçı sonrasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Stadyumda oynanan klasman maçını Vefaspor 62'nci dakikada Oğuzhan Türkmen'in attığı golle 1-0 kazandı.

2 / 6
İstanbul'daki amatör küme maçı sonrasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Zaman zaman gergin geçen karşılaşmanın ardından Ayazmaspor taraftarları stadyumdan çıkıp otobüslerine binecekleri sırada Vefaspor taraftarlarıyla tartıştı.

3 / 6
İstanbul'daki amatör küme maçı sonrasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Neden çıktığı bilinmeyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraftarlar tribünlerin bulunduğu bölüme girmeye çalıştı.

4 / 6