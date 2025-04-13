İstanbul'daki amatör küme maçı sonrasında ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da Vefaspor ile Ayazmaspor arasındaki Süper Amatör Lig Klasman maçının ardından bir grup taraftar iddiaya göre, Avcılar Atatürk Stadyumu'nun cam kapısını kırarak rakip taraftarlara saldırmaya çalıştı.
Kaynak: DHA
Olay, Firuzköy Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda 12 Nisan Cumartesi günü meydana geldi.
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Stadyumda oynanan klasman maçını Vefaspor 62'nci dakikada Oğuzhan Türkmen'in attığı golle 1-0 kazandı.
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Zaman zaman gergin geçen karşılaşmanın ardından Ayazmaspor taraftarları stadyumdan çıkıp otobüslerine binecekleri sırada Vefaspor taraftarlarıyla tartıştı.
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Neden çıktığı bilinmeyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraftarlar tribünlerin bulunduğu bölüme girmeye çalıştı.
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