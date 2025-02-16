İstanbul'daki cani kamerada: Uzaklaştırma kararı biter bitmez saldırdı
İstanbul'da eski eşini bıçaklayarak yaralayan bir kişi gözaltına alınırken, 37 yaşındaki eski eşi yoğun bakıma kaldırıldı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, geçtiğimiz sabah saat 07.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.A., eski eşi M.S. tarafından yaşadığı tartışma sonucu sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
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Saldırı sonucu ağır yaralanan T.A., hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. O anlar çevredeki vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Eski eş M.S. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı çıktığı ve karar süresinin dolmasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
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Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, Mustafa S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
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