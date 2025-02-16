İstanbul'daki cani kamerada: Uzaklaştırma kararı biter bitmez saldırdı

Olay, geçtiğimiz sabah saat 07.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.A., eski eşi M.S. tarafından yaşadığı tartışma sonucu sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.