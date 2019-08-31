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  3. 31 Ağustos 2019 10:36

İstanbul'daki cennet bahçesi böyle görüntülendi

Şehrin kalabalığından uzak yeşil ve mavi renkleri ile doğayla baş başa kalmak isteyen vatandaşların en çok tercih ettikleri yerlerden birisi olan Göktürk Göleti Tabiat Parkı, manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Havadan çekilen Göktürk Gölet’i doğal güzelliği ile kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

İstanbul'daki cennet bahçesi böyle görüntülendi

Göktürk Göleti Tabiat Parkı, İstanbul Eyüp ilçesi içinde yer alıyor. 2011 yılında 56 hektarlık alanı ile Tabiat Parkı olarak ilan edildi.

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İstanbul'daki cennet bahçesi böyle görüntülendi

Göktürk Göleti Tabiat Parkı, ismini bir bölümü alan içerisinde kalan Göktürk Göleti'nden alıyor.

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İstanbul'daki cennet bahçesi böyle görüntülendi

Masmavi gökyüzü ve yemyeşil ormanlarla çevreli gölet manzarası ile izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

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İstanbul'daki cennet bahçesi böyle görüntülendi

Havadan çekilen göletin görüntüsünde ise doğal güzelliğini gözler önüne seriyor.

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