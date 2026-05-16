İstanbul'daki çocuk cinayetinde çocu kaktil zanlılarını suç makinesi çıktı!
Büyükçekmece'de 16 yaşındaki A.D.'nin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan çocuk yaştaki zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu ve olayın önceden gelen bir husumet nedeniyle yaşandığı belirlendi.
İstanbul Büyükçekmece'de 16 yaşındaki A.D.'nin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan çocuk yaştaki zanlıların "suç makinesi" olduğu ve olayın taraflar arasındaki eski bir husumetten kaynaklandığı saptandı.
Olay, 10 Mayıs Pazar günü Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü. E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarındaki bıçaklarla 16 yaşındaki A.D. ve 15 yaşındaki S.I.’ya saldırdı. Ağır yaralanan A.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan E.B. ve M.A.D.'nin geçmişi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, yaşları küçük olmasına rağmen zanlıların her birinin emniyette çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Bu detay, olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.
Emniyet güçlerinin derinleştirdiği araştırmada, hayatını kaybeden A.D. ile saldırganlar arasında daha önceden gelen bir husumet bulunduğu tespit edildi. Pazar günü yaşanan kavganın, bu eski gerginliğin bir sonucu olarak başladığı değerlendiriliyor. Olayda yaralanan diğer çocuk S.I.'nın tedavisi sürerken, adli makamların konuyla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.