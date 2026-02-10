İstanbul'daki dehşet evini Müge Anlı ortaya çıkarttı: Eve giren ekiplerin kanı dondu

Bazı iddialarda annenin de bakımsızlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Eve giren komşular yiyecek bulunmayan, eşyasız ve bakımsız bir ortamla karşılaştıkları gibi bir deri bir kemik halde kalmış, vücudunda dayak izini andıran yaralar bulunan bir kadını gördü.