İstanbul'daki dehşet evini Müge Anlı ortaya çıkarttı: Eve giren ekiplerin kanı dondu
Müge Anlı'nın programında dehşete düşüren bir olay gündeme geldi. İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir eve yönelik ihbar üzerine harekete geçen ekipler, evde bir deri bir kemik kalmış halde ve vücudunda çok sayıda darp izi olan bir kadını buldu.
İstanbul'un Gaziosmapşa ilçesine bağlı Sarıgöl Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanan olay, mahalle sakinlerinin ihbarıyla ortaya çıktı.
İddialara göre aynı evde yaşayan iki kız kardeşten biri, uzun süredir insani koşullardan uzak bir şekilde yaşam mücadelesi veriyordu. Yine aynı evde yaşayan anne Ünzile ise kısa bir süre önce hayatını kaybetmişti.
Annenin ölümünün ardından eve polis ekipleri gelerek incelemelerde bulundu, anne Ünzile'nin cenazesi de sessiz sedasız bir şekilde defnedildi.
Bazı iddialarda annenin de bakımsızlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Eve giren komşular yiyecek bulunmayan, eşyasız ve bakımsız bir ortamla karşılaştıkları gibi bir deri bir kemik halde kalmış, vücudunda dayak izini andıran yaralar bulunan bir kadını gördü.