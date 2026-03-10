İstanbul'daki döviz bürosuna silahlı soygun girişimi ''tehdit'' çıktı!
İstanbul Fatih'te bir döviz bürosuna girerek çalışana silahla ateş açan maskeli saldırgan, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı. Şüphelinin alacak verecek meselesi nedeniyle işletme sahibini tehdit ederek oradan kaçtığı öğrenildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde geçtiğimiz Ocak ayında büyük paniğe neden olan silahlı saldırı olayında fail yakalandı. Aksaray Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunu hedef alan maskeli şahıs, 2 aylık yoğun takibin ardından emniyet ekiplerince kıskıvrak ele geçirildi. Olay, 10 Ocak günü sabah saatlerinde meydana gelmişti. Yüzü maskeli şekilde döviz bürosuna giren şüpheli, iş yeri sahibini tehdit etmiş, ardından yanında getirdiği silahla çalışanın bulunduğu bölüme doğru kurşun yağdırmıştı. Şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan olay yerinden hızla kaçmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek için onlarca güvenlik kamerası kaydını inceledi. Yapılan detaylı analizler sonucunda saldırganın V.G. (24) olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibi 2 ay boyunca sürdüren ekipler, 9 Mart Pazartesi günü Sancaktepe'de belirlenen adrese şafak operasyonu düzenledi. Görüntülerde maskeli şahsın içeri girdiği, ardından silahla ateş açtığı içeridekileri korkuttuğu bir süre sonra da kaçtığı görülüyor. Öte yandan olayın alacak verecek meselesinden kaynakladığı öğrenildi.