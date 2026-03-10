İstanbul'daki döviz bürosuna silahlı soygun girişimi ''tehdit'' çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek için onlarca güvenlik kamerası kaydını inceledi. Yapılan detaylı analizler sonucunda saldırganın V.G. (24) olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibi 2 ay boyunca sürdüren ekipler, 9 Mart Pazartesi günü Sancaktepe'de belirlenen adrese şafak operasyonu düzenledi. Görüntülerde maskeli şahsın içeri girdiği, ardından silahla ateş açtığı içeridekileri korkuttuğu bir süre sonra da kaçtığı görülüyor. Öte yandan olayın alacak verecek meselesinden kaynakladığı öğrenildi.