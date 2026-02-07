İstanbul'daki film gibi banka soygunu saniye saniye kamerada
İstanbul Fatih'te bir banka şubesinde gerçekleştirilen silahlı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana gelmişti. Elinde silah ve yüzünde cerrahi maske bulunan bir şahıs, bankaya girdikten sonra çalışanları tehdit edip güvenliği etkisiz hale getirmişti.
Bir miktar parayı alarak bankadan dışarı çıkarken o esnada bir başka vatandaşa çarpan soyguncu, paranın bir kısmını yere düşürmüştü. Şahıs elinde kalan paralarla kaçmaya devam etmişti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu belirlenen adreste yakalanmıştı.
Soygun anı kamerada
Dün akşam saatlerinde meydana gelen soygun anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü cerrahi maskeli bir şahsın elinde silahla banka içerisinde bulunan güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek silahını aldığı, daha sonra gişeye poşet fırlattığı anlar yer aldı.
Şahsın daha sonra poşeti de alarak hızlıca bankadan ayrıldığı görüldü.