İstanbul'daki film gibi banka soygunu saniye saniye kamerada

Bir miktar parayı alarak bankadan dışarı çıkarken o esnada bir başka vatandaşa çarpan soyguncu, paranın bir kısmını yere düşürmüştü. Şahıs elinde kalan paralarla kaçmaya devam etmişti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu belirlenen adreste yakalanmıştı.