İstanbul'daki gizemli kazıda sır perdesi aralandı! 2'si polis 5 kişi tutuklandı

Büyükçekmece'de bir arazide, geniş güvenlik önlemleri altında cesedi aranan eski cinayet zanlısı Murat K.'nin Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis tarafından gözaltına alınıp, uyuşturucu çetesi üyelerine para karşılığı teslim edildiği ortaya çıktı. 2 polis ve uyuşturucu çetesinden 5 kişi tutuklandı.