İstanbul'daki gizemli kazıda sır perdesi aralandı! 2'si polis 5 kişi tutuklandı
İstanbul Büyükçekmece'de başlatılan gizemli kazının sır perdesi aralandı. Boş arazide cesedi aranan cinayet zanlısı Murat K.'nin 2 polis tarafından gözaltına alınıp, uyuşturucu çetesi üyelerine para karşılığı teslim edildiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 2 polis ve uyuşturucu çetesinden 5 kişi tutuklandı.
Büyükçekmece'de bir arazide, geniş güvenlik önlemleri altında cesedi aranan eski cinayet zanlısı Murat K.'nin Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis tarafından gözaltına alınıp, uyuşturucu çetesi üyelerine para karşılığı teslim edildiği ortaya çıktı. 2 polis ve uyuşturucu çetesinden 5 kişi tutuklandı.
Bir süre önce ortadan kaybolan Murat K.'nin cesedi, alınan ihbar üzerine Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki arazide, inşaat makineleriyle üç gündür aranıyordu.
Bir gizli tanığın ifadesinden yola çıkan savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Murat K.'nin 2015'te çıkan kavgada B. ailesinden Edip F. cinayetinin faili olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Erdem Ö. ve Fatih E.'nin, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde polis kimliklerini kullanarak Murat K.'yı gözaltına aldıkları belirlendi.