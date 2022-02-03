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  4. İstanbul'daki gizemli kazıda sır perdesi aralandı! 2'si polis 5 kişi tutuklandı

İstanbul'daki gizemli kazıda sır perdesi aralandı! 2'si polis 5 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de başlatılan gizemli kazının sır perdesi aralandı. Boş arazide cesedi aranan cinayet zanlısı Murat K.'nin 2 polis tarafından gözaltına alınıp, uyuşturucu çetesi üyelerine para karşılığı teslim edildiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 2 polis ve uyuşturucu çetesinden 5 kişi tutuklandı.

İstanbul'daki gizemli kazıda sır perdesi aralandı! 2'si polis 5 kişi tutuklandı - Resim: 1

Büyükçekmece'de bir arazide, geniş güvenlik önlemleri altında cesedi aranan eski cinayet zanlısı Murat K.'nin Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis tarafından gözaltına alınıp, uyuşturucu çetesi üyelerine para karşılığı teslim edildiği ortaya çıktı. 2 polis ve uyuşturucu çetesinden 5 kişi tutuklandı.

 

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İstanbul'daki gizemli kazıda sır perdesi aralandı! 2'si polis 5 kişi tutuklandı - Resim: 2

Bir süre önce ortadan kaybolan Murat K.'nin cesedi, alınan ihbar üzerine Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki arazide, inşaat makineleriyle üç gündür aranıyordu.

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İstanbul'daki gizemli kazıda sır perdesi aralandı! 2'si polis 5 kişi tutuklandı - Resim: 3

Bir gizli tanığın ifadesinden yola çıkan savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Murat K.'nin 2015'te çıkan kavgada B. ailesinden Edip F. cinayetinin faili olduğu öğrenildi.

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İstanbul'daki gizemli kazıda sır perdesi aralandı! 2'si polis 5 kişi tutuklandı - Resim: 4

Soruşturma kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Erdem Ö. ve Fatih E.'nin, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde polis kimliklerini kullanarak Murat K.'yı gözaltına aldıkları belirlendi.

 

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