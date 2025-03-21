İstanbul'daki gürültü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Esenler'de 26 yaşındaki A.B., yaşadığı apartmanın önünde etrafı kirletip gürültü yapan 3 kişiyi uyardı. A.B., uyardığı kişiden biri olan B.C. (19) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Olay, 17 Mart Pazartesi gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A. B., yaşadıkları apartmanın önünde oturan B.C. , B.C. (17) ve M.P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafa atmamaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Bir süre sonra B. ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından B., erkek kardeşi ile yürüyüşe çıktı. B., yürüyüş yaptığı sırada 3 kişilik gruptan B.C.B.'yı üç yerinden bıçakladı. B. kanlar içerisinde yere yığılırken B.C., B.C., ve M. P. olay yerinden koşarak kaçtı.
Çevredekiler B.'yı olayın yaşandığı yerin 50 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye taşıdı. İlk müdahalesi hastanede yapılan B. daha sonra sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.