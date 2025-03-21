İstanbul'daki gürültü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Çevredekiler B.'yı olayın yaşandığı yerin 50 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye taşıdı. İlk müdahalesi hastanede yapılan B. daha sonra sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.