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  3. 15 Nisan 2020 14:01

İstanbul'daki hastanelerde koronavirüs mücadelesi böyle görüntülendi

Koroanvirüs mücadelesi dünyanın dört bir yanında aralıksız devam ederken, Reuters tarafından İstanbul'da çekilen görüntüler dünyada yankı uyandırdı. Bir hastanenin yoğun bakımına ilk kez giren Reuters muhabiri, sağlık çalışanlarının çabalarını böyle ölümsüzleştirdi...

İstanbul'daki hastanelerde koronavirüs mücadelesi böyle görüntülendi

Koronavirüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, vaka sayısı 2 milyonu, ölü sayısı ise 126 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün İngiltere’yle birlikte dikkat çektiği Türkiye’de de vakalar artmaya devam ediyor.

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İstanbul'daki hastanelerde koronavirüs mücadelesi böyle görüntülendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği son bilgilere göre vaka sayısı 65 bin 111’e, ölü sayısı 1403’e yükseldi. Salgının Türkiye’de en çok etkilediği şehir olan İstanbul’da virüsle mücadeleyi Reuters görüntüledi.

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İstanbul'daki hastanelerde koronavirüs mücadelesi böyle görüntülendi

Medicana International Hastanesi’ne giren Reuters muhabiri, yoğun bakımda tedavi gören hastaların durumunu paylaştı. Söz konusu karelerde hastalara ilaç veren hemşirelerin, yemek yemelerine de yardımcı olduğu görülüyor.

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İstanbul'daki hastanelerde koronavirüs mücadelesi böyle görüntülendi

Haberde, virüse yakalandıktan sonra tedaviyle sağlığına kavuşan Abdullah Can Yüce isimli vatandaşın, plazma tedavisi için kan bağışı yaptığı belirtildi.

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