İstanbul'daki hastanelerde koronavirüs mücadelesi böyle görüntülendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği son bilgilere göre vaka sayısı 65 bin 111’e, ölü sayısı 1403’e yükseldi. Salgının Türkiye’de en çok etkilediği şehir olan İstanbul’da virüsle mücadeleyi Reuters görüntüledi.



