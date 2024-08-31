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İstanbul'daki iki silahlı saldırının birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisindeki ve Mahmutbey Caddesi üzerindeki iki silahlı saldırının birbiriyle bağlantılı olduğu öğrenildi. Saldırılarla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'daki iki silahlı saldırının birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı - Resim: 1

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. 

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İstanbul'daki iki silahlı saldırının birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı - Resim: 2

Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

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İstanbul'daki iki silahlı saldırının birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı - Resim: 3

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen çalışmalar sonucunda iki olayın birbiri ile bağlantılı olduğunun tespit edildi. 

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İstanbul'daki iki silahlı saldırının birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı - Resim: 4

İki olayla ilgili 9 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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