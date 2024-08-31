İstanbul'daki iki silahlı saldırının birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.