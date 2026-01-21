İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular!
İstanbul Kağıthane'de Burak T.'nin (25) öldürüldüğü kalaşnikoflu saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, maskeli saldırganların Burak T.'yi araca bindikten sonra çapraz ateşe tuttukları görülüyor. Araca binen saldırganlardan biri camı açıp tabancayla iki el daha ateş ediyor.
Olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak T., aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2'si kalaşnikofla T.'e ateş açtı. 37 kez ateş eden saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.
Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan T.'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ÇAPRAZ ATEŞE TUTTULAR
Olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde çevrede 37 mermi kovanı bulundu. Silahlı saldırı anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
