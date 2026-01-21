İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular!

Olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak T., aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2'si kalaşnikofla T.'e ateş açtı. 37 kez ateş eden saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.