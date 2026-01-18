İstanbul'daki kalaşnikoflu infazda filmleri aratmayan ayrıntı
İstanbul Kağıthane'de otomobilinde kalaşnikoflu saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Burak T.'nin öldürüldüğü olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırganların, Burak T.'nin aracının altına GPS yerleştirdiği, 9 saat boyunca aracına gelmesini beklediği ortaya çıktı. Öte yandan Burak T.'nin poliste 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak T., aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2’si kalaşnikofla T.’ye ateş açtı. 37 mermi ateşleyen saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.
Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan T.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
37 KURŞUN SIKTILAR
Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri konuyla igili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde çevrede 37 mermi kovanı bulundu. Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.
'PUSU KURUP 25-30 EL SIKMIŞLAR'
Mahalle sakini M.Ç., "Dükkandaydım silah sesi geldi saat 11.30'da. 25 yaşında bir çocuk işte, adı Burak T. çocuğun adı. Kurşun sıkıp kaçıyorlar çocuklar. 30 tane kurşunu sıktılar çocuğa" dedi. Mahalle sakinlerinden bir kişi, "Taramışlar. Buradaki söylentilere göre beklemişler yani" dedi. Başka bir mahalle sakini ise, "Herhalde cezaevinden yeni çıkmış tahmin ediyorum. Ondan sonra da 2 kişi bekliyormuş, pusu mu kurmuşlar ne yapmışlar. İşte herhalde 25-30 el silah sıkmışlar. Keleşle mi artık neyle sıktılarsa bilmiyorum" ifadelerini kullandı.