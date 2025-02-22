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İstanbul'daki kartpostallık karlı gün batımı büyüledi

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı Taksim Meydanı ve çevresinde gün batımı manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA
İstanbul'daki kartpostallık karlı gün batımı büyüledi - Resim: 1

Beyaz örtüye bürünen İstanbul'un sembol yerlerinden Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresi havadan görüntülendi.

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İstanbul'daki kartpostallık karlı gün batımı büyüledi - Resim: 2

Gün batımında kızıla bürünen gökyüzünden bir yandan kar fırtınası devam ederken diğer yanda eşsiz manzaralar oluştu. Beyaz ve kızıl renklerin hakim olduğu şehrin gökyüzü görenleri kendine hayran bıraktı.

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İstanbul'daki kartpostallık karlı gün batımı büyüledi - Resim: 3

Taksim Camii'nin havanın kararması ile birlikte aydınlatmaları açıldı.

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İstanbul'daki kartpostallık karlı gün batımı büyüledi - Resim: 4

Gün batımı manzarası ve beyaza bürünen Taksim Camii yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oldu.

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